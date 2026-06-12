"Заявление из США поражает цинизмом": в Раде резко ответили бывшему спецпосланнику Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры по Украине приостановлены, об этом ранее говорили и представители США, и России. В Европе обсуждают возможность возобновить переговорный трек и совещаются, кто может стать переговорщиком от ЕС. В США в это время одобрительно относятся к тому, что переговоры приостановлены. Об этом заявил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский резко отреагировал на заявление. По словам Келлога, хорошо, что переговоры между Украиной, США и РФ остановлены, — пояснил, мол, что Украина и сама, без США, хорошо справляется с РФ.
Политик напомнил, какие массированные обстрелы переживала Украина, и заметил, что если бы что-то подобное произошло в США, то вряд ли бы это понравилось Келлогу.
Народный депутат подчеркнул, что Украине нужен мир.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что названо оружие страшнее "Орешника".