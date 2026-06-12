"Заявление из США поражает цинизмом": в Раде резко ответили бывшему спецпосланнику Трампа

Мирные переговоры по Украине приостановлены, об этом ранее говорили и представители США, и России. В Европе обсуждают возможность возобновить переговорный трек и совещаются, кто может стать переговорщиком от ЕС. В США в это время одобрительно относятся к тому, что переговоры приостановлены. Об этом заявил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский резко отреагировал на заявление. По словам Келлога, хорошо, что переговоры между Украиной, США и РФ остановлены, — пояснил, мол, что Украина и сама, без США, хорошо справляется с РФ.

"Украина действительно отражается сама, это правда. А вот то, что это "хорошо", что ей приходится отражаться, то, что, по мнению Келлога, "хорошо, что не идут трехсторонние переговоры", это цинизм и абсурд высшей степени", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, какие массированные обстрелы переживала Украина, и заметил, что если бы что-то подобное произошло в США, то вряд ли бы это понравилось Келлогу.

"Я не думаю, что Келлог сказал бы хорошо, если бы два десятка дронов прилетало по Нью-Йорку, как прилетает по Харькову. Не понравились бы Келлогу ракетные удары по Майами, за Одессу он явно переживает меньше. Вряд ли оценил бы тридцать ракет и пятьсот дронов за ночь по Вашингтону, а Киев такое видел. Ну и к дому на Победе в Днепре подошел бы это рассказать, и к любому дому на улицах Никополя, там трудно найти совсем целые дома”, — подчеркнул политик.

Народный депутат подчеркнул, что Украине нужен мир.

"А Келлогу не нужен, извините, но мир полон Келлогами, которые кажутся себе более мужественными. В пожарах нашей войны", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что названо оружие страшнее "Орешника".