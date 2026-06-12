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"Заявление из США поражает цинизмом": в Раде резко ответили бывшему спецпосланнику Трампа

Народный депутат Бужанский жестко отреагировал на заявление Келлога о переговорах по завершению войны в Украине

12 июня 2026, 10:18
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Кречмаровская Наталия

Мирные переговоры по Украине приостановлены, об этом ранее говорили и представители США, и России. В Европе обсуждают возможность возобновить переговорный трек и совещаются, кто может стать переговорщиком от ЕС. В США в это время одобрительно относятся к тому, что переговоры приостановлены. Об этом заявил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Заявление из США поражает цинизмом": в Раде резко ответили бывшему спецпосланнику Трампа

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский резко отреагировал на заявление. По словам Келлога, хорошо, что переговоры между Украиной, США и РФ остановлены, — пояснил, мол, что Украина и сама, без США, хорошо справляется с РФ.

"Украина действительно отражается сама, это правда. А вот то, что это "хорошо", что ей приходится отражаться, то, что, по мнению Келлога, "хорошо, что не идут трехсторонние переговоры", это цинизм и абсурд высшей степени", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, какие массированные обстрелы переживала Украина, и заметил, что если бы что-то подобное произошло в США, то вряд ли бы это понравилось Келлогу.

"Я не думаю, что Келлог сказал бы хорошо, если бы два десятка дронов прилетало по Нью-Йорку, как прилетает по Харькову. Не понравились бы Келлогу ракетные удары по Майами, за Одессу он явно переживает меньше. Вряд ли оценил бы тридцать ракет и пятьсот дронов за ночь по Вашингтону, а Киев такое видел. Ну и к дому на Победе в Днепре подошел бы это рассказать, и к любому дому на улицах Никополя, там трудно найти совсем целые дома”, — подчеркнул политик.

Народный депутат подчеркнул, что Украине нужен мир.

"А Келлогу не нужен, извините, но мир полон Келлогами, которые кажутся себе более мужественными. В пожарах нашей войны", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что названо оружие страшнее "Орешника".



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Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21448
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