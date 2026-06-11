Келлог виступив із шокуючою заявою про паузу у переговорах щодо України: деталі

Переговорний процес між Україною, США та Росією наразі фактично призупинений. За словами колишнього спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога, головна причина цього полягає в тому, що американські переговорники Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зараз повністю зосереджені на врегулюванні ситуації довкола Ірану.

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"Вони не можуть бути одночасно на двох фронтах", — зазначив Келлог у коментарі для "Суспільного".

Келлог стверджує, що тимчасова пауза у переговорах з Україною не є негативним явищем. За його словами, це навпаки дозволяє всім сторонам трохи відновити ресурси та зосередитися на інших пріоритетах.

Американський дипломат додав, що санкційний пакет США проти Росії все ще перебуває у стадії опрацювання, тож про будь-яке послаблення обмежень говорити зарано. Що стосується недавнього листа українського президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна, Келлог зазначив, що особисто не бачив документа, проте вважає позитивним сам факт наявності діалогу між сторонами.

Крім того, Келлог висловив упевненість, що країни Східної Європи та Балтії перебувають у безпеці, оскільки Росія наразі не має достатніх ресурсів для розширення своєї агресії.

"Немає сенсу надмірно хвилюватися. Путін не здатен просунутися далі за межі того, де він діє зараз, і його бойовий потенціал обмежений", — наголосив він, додаючи, що українські сили значною мірою знищили російське військо.

Портал "Коментарі" вже писав, що у багатьох європейських колах досі існує уявлення, що Україна повинна залишатися буферною зоною, головне завдання якої – стримувати потенційні загрози зі сходу. За таких умов приєднання України до Європейського Союзу та вступ до НАТО стикатиметься з посиленою опозицією та політичними перепонами, переконаний дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий.