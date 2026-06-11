Переговорный процесс между Украиной, США и Россией фактически приостановлен. По словам бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, главная причина этого заключается в том, что американские переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер сейчас полностью сосредоточены на урегулировании ситуации вокруг Ирана.

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"Они не могут быть одновременно на двух фронтах", — отметил Келлог в комментарии для "Общественного".

Келлог утверждает, что временная пауза в переговорах с Украиной не является отрицательным явлением. По его словам, это, наоборот, позволяет всем сторонам немного восстановить ресурсы и сосредоточиться на других приоритетах.

Американский дипломат добавил, что санкционный пакет США против России все еще находится в стадии обработки, поэтому о каком-либо ослаблении ограничений говорить рано. Что касается недавнего письма украинского президента Владимира Зеленского Владимиру Путину, Келлог отметил, что лично не видел документа, однако считает положительным сам факт наличия диалога между сторонами.

Кроме того, Келлог выразил уверенность, что страны Восточной Европы и Балтии находятся в безопасности, поскольку у России пока нет достаточных ресурсов для расширения своей агрессии.

"Нет смысла излишне волноваться. Путин не способен продвинуться дальше пределов того, где он действует сейчас, и его боевой потенциал ограничен", — подчеркнул он, добавляя, что украинские силы в значительной степени уничтожили российское войско.

Портал "Комментарии" уже писал, что во многих европейских кругах до сих пор существует представление, что Украина должна оставаться буферной зоной, главная задача которой – сдерживать потенциальные угрозы с востока. В таких условиях присоединение Украины к Европейскому Союзу и вступление в НАТО будут сталкиваться с усиленной оппозицией и политическими преградами, убежден дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.