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Україні вже підготували мир з подачі Кремля: розкрито правду про страшну небезпеку

Очікується, що інтеграція України до ЄС та НАТО зіткнеться з посиленою опозицією

11 червня 2026, 17:35
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Клименко Елена

У багатьох європейських колах досі існує уявлення, що Україна повинна залишатися буферною зоною, головне завдання якої – стримувати потенційні загрози зі сходу. За таких умов приєднання України до Європейського Союзу та вступ до НАТО стикатиметься з посиленою опозицією та політичними перепонами, переконаний дипломат і колишній посол України у США Валерій Чалий.

Україні вже підготували мир з подачі Кремля: розкрито правду про страшну небезпеку

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворожі держави здатні використовувати цю ситуацію для розхитування політичного клімату і громадської думки у країнах ЄС і НАТО. Для цього активно застосовуються інформаційні операції, агентурна робота та прямі політичні втручання, які спрямовані на те, щоб підсилити сумніви та роздмухати скепсис щодо інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури.

Особливу увагу ворог звертає на ті двосторонні відносини, де існують "складні питання" чи непрості історичні моменти. Адже майже всі країни-сусіди України мають подібні суперечливі епізоди в минулому, і саме на них можуть спиратися зовнішні впливи для посилення напруженості.

У підсумку, за прогнозом експертів, у потенційних "формулах миру" для України знову можуть з’явитися нав’язані Кремлем ідеї про "постійний нейтралітет" або обмеження права країни самостійно обирати власну модель безпеки. Валерій Чалий підкреслює, що такі формулювання фактично позбавляють державу суверенітету та слугують інтересам зовнішнього агресора.

Дипломат попереджає: якщо у дискусіях ви знову почуєте терміни "нейтралітет", "позаблоковість" або "постійно нейтральна країна", це прямий сигнал того, що працює ворожий вплив. Саме протидія таким намаганням визначає сучасну політичну безпеку України і її право обирати власний євроатлантичний шлях.

Портал "Коментарі" вже писав, що в окупованому Криму загострюється паливна криза: постачання бензину на півострів знову зірвалося, а окупаційна адміністрація не має ефективного рішення для стабілізації ситуації. Бензовози систематично не можуть дістатися до Криму, що лише посилює дефіцит пального. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



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Джерело: https://www.facebook.com/valerijcalijvaleriychaly/posts/pfbid02s76fPsqsL9GLAAQvh6gEtHk7J6PvctyzAQ8va4ZxY5oDK1vyV2QkgEZYB3Qjp8KQl
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