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Украине уже подготовили мир по подаче Кремля: раскрыта правда о страшной опасности

Ожидается, что интеграция Украины в ЕС и НАТО столкнется с усиленной оппозицией

11 июня 2026, 17:35
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Клименко Елена

Во многих европейских кругах по-прежнему существует представление, что Украина должна оставаться буферной зоной, главная задача которой – сдерживать потенциальные угрозы с востока. В таких условиях присоединение Украины к Европейскому Союзу и вступление в НАТО будут сталкиваться с усиленной оппозицией и политическими преградами, убежден дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Украине уже подготовили мир по подаче Кремля: раскрыта правда о страшной опасности

Фото: из открытых источников

По его словам, враждебные государства способны использовать эту ситуацию для расшатывания политического климата и общественного мнения в странах ЕС и НАТО. Для этого активно применяются информационные операции, агентурная работа и прямые политические вмешательства, направленные на то, чтобы усилить сомнения и раздуть скепсис по интеграции Украины в европейские и трансатлантические структуры.

Особое внимание враг обращает на те двусторонние отношения, где существуют "сложные вопросы" или непростые исторические моменты. Ведь почти все страны-соседи Украины имеют подобные противоречивые эпизоды в прошлом и именно на них могут опираться внешние влияния для усиления напряженности.

В итоге, по прогнозу экспертов, в потенциальных "формулах мира" для Украины снова могут появиться навязанные Кремлем идеи о "постоянном нейтралитете" или ограничении права страны самостоятельно выбирать собственную модель безопасности. Валерий Чалый подчеркивает, что такие формулировки фактически лишают государство суверенитета и служат интересам внешнего агрессора.

Дипломат предупреждает: если в дискуссиях вы снова услышите термины "нейтралитет", "внеблоковость" или "постоянно нейтральная страна", это прямой сигнал враждебного воздействия. Именно противодействие таким попыткам определяет современную политическую безопасность Украины и ее право выбирать собственный евроатлантический путь.

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Источник: https://www.facebook.com/valerijcalijvaleriychaly/posts/pfbid02s76fPsqsL9GLAAQvh6gEtHk7J6PvctyzAQ8va4ZxY5oDK1vyV2QkgEZYB3Qjp8KQl
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