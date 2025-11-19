Незрозуміло, що росіяни так наполегливо хотіли знищити на заводі у Тернополі, який фактично не працює. Таку заяву зробив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Завод у Тернополі, куди цілилися росіяни, вже давно не працює

"Досить подивитися на оголошення про здачу в оренду цехів і приміщень та зовнішній вигляд підприємства. Там супермаркет, там меблі роблять, там спортзал.

Танкові аналогові радіостанції Р-173, Оріон, вже як десяток років не актуальні.

Витратити стільки ракет на удар, та ще й потрапити в сусідні будинки цими "надточними" ракетами виглядає ідіотизмом.

Це ж питання я задаю, коли бачу удари по заводу Артем у центрі Києва. Там давно все зруйновано. Ні людей, ні обладнання.

Може, це просто привід бити по центру міст, щоб кошмарити населення. А може якийсь зрадник щось придумав, щоб грошей заробити?" – наголошує фахівець.

Зазначимо, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. Про це офіційно заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає щогодини. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДСНС України.