Внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає щогодини. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДСНС України.

У Тернополі вже 25 загиблих: удар забрав життя дітей (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ворожому міністерстві оборони РФ заявляють, що всі цілі атаки були військовими, а удар здійснювався у відповідь на українські атаки по Росії.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики, які забезпечували їх роботу, а також складів безпілотних літальних апаратів дальньої дії у західних областях України. Цілей удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", – цинічно пишуть окупанти.