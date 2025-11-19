logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі

Окупанти пишуть, що всі цілі ударів досягнуто

19 листопада 2025, 14:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні в ніч із 18 на 19 листопада російська окупаційна армія здійснила масовану авіаційну атаку по Україні. Під ударами були житлові будинки, цивільна та енергетична інфраструктура. У Тернополі внаслідок ударів крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників сталися попадання в житлові будинки, вже відомо про 20 загиблих, серед яких двоє дітей, людей ще шукають під завалами. Кількість загиблих та постраждалих зростає щогодини.

Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі

Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі

У ворожому міністерстві оборони РФ заявляють, що всі цілі атаки були військовими, а удар здійснювався у відповідь на українські атаки по Росії.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики, які забезпечували їх роботу, а також складів безпілотних літальних апаратів дальньої дії у західних областях України.

Цілей удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", – цинічно пишуть окупанти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що люди у Тернополі не пам'ятають ще такої страшної ночі, як сьогоднішня. Тернополяни чекають з-під завалів своїх рідних та близьких.

Біля багатоповерхівки на вулиці Стуса стоїть чоловік Камел. За його словами, він проживав у цьому будинку разом із дружиною та двома шестирічними дітьми – дочкою та сином.

"Дружина і діти перебували в кімнаті. Малята злякалися, тому ми включили їм мультики. Я був у коридорі, хотів взяти речі та вивести їх, але не встиг, бо пролунав вибух. Не знаю, чи вдасться їх знайти… не вірю, що вони будуть живі", – каже Камел.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини