Сьогодні в ніч із 18 на 19 листопада російська окупаційна армія здійснила масовану авіаційну атаку по Україні. Під ударами були житлові будинки, цивільна та енергетична інфраструктура. У Тернополі внаслідок ударів крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників сталися попадання в житлові будинки, вже відомо про 20 загиблих, серед яких двоє дітей, людей ще шукають під завалами. Кількість загиблих та постраждалих зростає щогодини.

Росія цинічно пояснила удар по житлових будинках у Тернополі

У ворожому міністерстві оборони РФ заявляють, що всі цілі атаки були військовими, а удар здійснювався у відповідь на українські атаки по Росії.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики, які забезпечували їх роботу, а також складів безпілотних літальних апаратів дальньої дії у західних областях України.

Цілей удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", – цинічно пишуть окупанти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що люди у Тернополі не пам'ятають ще такої страшної ночі, як сьогоднішня. Тернополяни чекають з-під завалів своїх рідних та близьких.

Біля багатоповерхівки на вулиці Стуса стоїть чоловік Камел. За його словами, він проживав у цьому будинку разом із дружиною та двома шестирічними дітьми – дочкою та сином.

"Дружина і діти перебували в кімнаті. Малята злякалися, тому ми включили їм мультики. Я був у коридорі, хотів взяти речі та вивести їх, але не встиг, бо пролунав вибух. Не знаю, чи вдасться їх знайти… не вірю, що вони будуть живі", – каже Камел.