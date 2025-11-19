Сегодня в ночь с 18 на 19 ноября российская оккупационная армия совершила массированную авиационную атаку по Украине. Под ударами были жилые дома, гражданская и энергетическая инфраструктура. В Тернополе в результате ударов крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков произошли попадания в жилые дома, уже известно о 20 погибших, среди которых двое детей, людей еще ищут под завалами. Количество погибших и пострадавших растет каждый час.

Россия цинично объяснила удар по жилым домам в Тернополе

Во вражеском министерстве обороны РФ заявляют, что все "цели" атаки были военными, а удар осуществлялся в ответ на украинские атаки по России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – цинично пишут оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что люди в Тернополе не помнят еще такой страшной ночи, как сегодняшняя. Тернополяне ждут из-под завалов своих родных и близких.

Возле многоэтажки на улице Стуса стоит мужчина Камел. По его словам, он проживал в этом доме вместе с женой и двумя шестилетними детьми – дочерью и сыном.

"Жена и дети находились в комнате. Малыши испугались, поэтому мы включили им мультики. Я был в коридоре, хотел взять вещи и вывести их, но не успел, потому что раздался взрыв. Не знаю, удастся ли их найти… не верю, что они будут живы", – говорит Камел.