В результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет каждый час. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Тернополе уже 25 погибших: удар унес жизни детей (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.

У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.

Информация обновляется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во вражеском министерстве обороны РФ заявляют, что все целые атаки были военными, а ответный удар производился в ответ на украинские атаки по России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – цинично пишут оккупанты.