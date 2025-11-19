У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. Про це офіційно заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі

Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших.

Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", – наголошують в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає щогодини. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДСНС України.