logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі

Ракети було випущено зі стратегічної авіації окупантів

19 листопада 2025, 17:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. Про це офіційно заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі

У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі

Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших.

Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", – наголошують в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗС України.

У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі - фото 2
У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі - фото 2
У Повітряних Силах повідомили, чим росіяни вдарили по будинках у Тернополі - фото 2
                                                                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає щогодини. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДСНС України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини