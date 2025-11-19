В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс") и "Украинка". Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ. Об этом официально заявили в воздушных силах ВСУ.

В Воздушных Силах сообщили, чем россияне ударили по домам в Тернополе

Правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

"По достоверным данным, которые уже не раз предоставлялись партнерам, российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других.

По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, попавшей в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, сделанная в четвертом квартале 2025 года.

Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", – отмечают в Управлении коммуникаций Командование Воздушных Сил ВС Украины.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет каждый час. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС Украины.