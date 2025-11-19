Непонятно, что россияне так настойчиво хотели уничтожить на фактически не работающем заводе в Тернополе. Такое заявление сделал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Завод в Тернополе, куда целились россияне, уже давно не работает

"Достаточно посмотреть на объявления о сдаче в аренду цехов и помещений и внешнем виде предприятия. Там супермаркет, там мебель делают, там спортзал.

Танковые аналоговые радиостанции Р-173, Орион, уже более десяти лет не актуальны.

Потратить столько ракет на удар, да еще попасть в соседние дома этими "сверхточными" ракетами выглядит идиотизмом.

Этот же вопрос я задаю, когда вижу удары по заводу Артем в центре Киева. Там давно все разрушено. Ни людей, ни оборудования.

Может это просто повод бить по центру городов, чтобы кошмарить население. А может какой-нибудь предатель что-то придумал, чтобы денег заработать?" – подчеркивает специалист.

Отметим, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ. Об этом официально заявили в воздушных силах ВСУ.

Правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет каждый час. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает ГСЧС Украины.