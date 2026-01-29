«Завдяки Трампу у нас відкрилось вікно можливостей»: дипломат розповів про «залізобетонний» факт

Завдяки діям президента США Дональда Трампа з’явилась можливість для дипломатичного завершення війни Росії проти України.

Костянтин Єлісєєв. Фото: з відкритих джерел

Але реалізація цього шансу залежить від позиції РФ та збереження ключових принципів безпеки для України. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив колишній представник України при Європейському Союзі, ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.

"Я хочу наголосити, що переговори в Абу-Дабі не є перемовинами як такими. Це консультації, обговорення ідей планів і т.д. Знову таки, ми з вами не знаємо деталі цих обговорень", — сказав Єлісєєв.

За словами дипломата, зараз складно визначити як саме проходять переговори про завершення війни. Інформацію ми отримуємо із заяв з боку учасників цих перемовин, зокрема, від української сторони, а також у ЗМІ.

"Мені дуже складно сказати про те, чи переговори в Абу-Дабі якісь просунулись, чи ні. Єдине, що я можу точно сказати, що саме завдяки президенту США Дональду Трампу у нас відкрилось вікно можливостей для того, щоб застосувати дипломатію і почати перемовини про завершення війни. Це факт, який є залізобетонним. Все інше є питаннями обговорення", — додав Єлісєєв.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп зробив заяву щодо "енергетичного перемир’я". За словами глави Білого дому, він особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Україні протягом тижня. За словами американського президента, Путін погодився на його прохання.

Видання "Коментарі" також писало, що під час переговорів щодо припинення війни РФ проти України тривають обговорення територіального питання. Тристоронні зустрічі продовжаться через тиждень. Про це заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. За його словами, Київ вважає, що у просуванні мирного процесу за останні місяці досягнуто більшого прогресу, ніж за всі роки війни до цього.