«Благодаря Трампу у нас открылось окно возможностей»: дипломат рассказал о «железобетонном» факте
commentss НОВОСТИ Все новости

«Благодаря Трампу у нас открылось окно возможностей»: дипломат рассказал о «железобетонном» факте

Бывший замминистра иностранных дел Константин Елисеев прокомментировал переговоры об окончании войны

29 января 2026, 21:24
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Благодаря действиям президента США Дональда Трампа появилась возможность дипломатического завершения войны России против Украины.



Константин Елисеев. Фото: из открытых источников

Но реализация этого шанса зависит от позиции РФ и соблюдения ключевых принципов безопасности для Украины. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил бывший представитель Украины при Европейском Союзе, экс-замминистра иностранных дел Константин Елисеев.

"Я хочу подчеркнуть, что переговоры в Абу-Даби не являются переговорами как таковыми. Это консультации, обсуждение идей планов и т.д. Опять же, мы с вами не знаем детали этих обсуждений", — сказал Елисеев.

По словам дипломата, сейчас сложно определить, как именно проходят переговоры о завершении войны. Информацию мы получаем из заявлений со стороны участников этих переговоров, в частности от украинской стороны, а также в СМИ.

"Мне очень сложно сказать о том, переговоры в Абу-Даби какие-то продвинулись или нет. Единственное, что я могу точно сказать, что благодаря президенту США Дональду Трампу у нас открылось окно возможностей для того, чтобы применить дипломатию и начать переговоры о завершении войны. Это факт, который является железобетонным. Все остальное — вопросы обсуждения", — добавил Елисеев.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели. По словам американского президента, Путин согласился на его просьбу.

Издание "Комментарии" также писало, что во время переговоров по прекращению войны РФ против Украины продолжаются обсуждения территориального вопроса. Трехсторонние встречи продолжатся через неделю. Об этом заявил спецпосланник Белого дома Стив Виткофф. По его словам, Киев считает, что в продвижении мирного процесса за последние месяцы достигнут больший прогресс, чем за все годы войны до этого.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zavdyaki-trampu-vidkrilos-vikno-mozhlivostey-dlya-diplomatichnogo-zavershennya-viyni-ekszastupnik-glavi-mzs-eliseev
