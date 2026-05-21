Залужний зробив заяву про перемогу у війні: що вона означатиме

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України перетворилася на боротьбу за виживання обох держав, а для Кремля припинення бойових дій без досягнення поставлених цілей може означати крах нинішньої системи влади на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Валерій Залужний.

Залужний у колонці NV "Досвід України для майбутньої безпеки Європи. Ілюзії і жорстока реальність" заявив, що сучасна війна вже вийшла за межі класичного військового конфлікту і стала "війною на виснаження".

"У 21 столітті війна в Україні на очах всього світу безпрецедентно пройшла розвиток від прихованої фази до фази війни на виживання, що загрожує існуванню українському народу й української держави, на яку напала Росія", — стверджує Залужний.

Ексголовком наголосив, що для України йдеться про фізичне існування держави та народу. Водночас, на його думку, для Росії ця війна також стала екзистенційною через політичні ставки, які зробив Кремль.

"Це війна на виживання, де виживання означає перемогу", — пише Залужний.

Український посол вважає, що російське керівництво не може просто зупинити бойові дії, адже відсутність заявленої "перемоги" поставить під загрозу саму модель державного устрою РФ. Саме тому, на думку Залужного, Москва продовжує війну попри величезні людські та економічні втрати.

