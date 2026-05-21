Залужный сделал заявление о победе в войне: что она будет означать

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война России против Украины превратилась в борьбу за выживание обоих государств, а для Кремля прекращение боевых действий без достижения поставленных целей может означать крушение нынешней системы власти во главе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Залужный в колонке NV "Опыт Украины для будущей безопасности Европы. Иллюзии и жестокая реальность" заявил, что современная война уже вышла за пределы классического военного конфликта и стала "войной на истощение".

"В 21 веке война в Украине на глазах всего мира беспрецедентно прошла развитие от скрытой фазы до фазы войны на выживание, что угрожает существованию украинского народа и украинского государства, на которое напала Россия", — утверждает Залужный.

Экс-головком подчеркнул, что для Украины речь идет о физическом существовании государства и народа. В то же время, по его мнению, для России эта война также стала экзистенциальной из-за политических ставок, сделанных Кремлем.

"Это война на выживание, где выживание означает победу", – пишет Залужный.

Украинский посол считает, что российское руководство не может просто остановить боевые действия, ведь отсутствие заявленной "победы" поставит под угрозу саму модель государственного устройства РФ. Именно поэтому, по мнению Залужного, Москва продолжает войну, несмотря на огромные человеческие и экономические потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный сделал заявление о результате войны в Украине: что сказал о прогнозах.

Также "Комментарии" писали, что Валерий Залужный призвал Украину к радикально новой мобилизации.