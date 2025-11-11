"Закінчиться трагічно": військовий зробив тривожне попередження

Український військовий Станіслав Бунятов на позивний "Осман" зробив тривожну заяву щодо ситуації на Запорізькому напрямку. За його словами, тут може статися обвал української оборони у 2026 році, а наслідки можуть бути подібні до того, що сталося після окупації Авдіївки минулого року.

Військовий попередив про можливий обвал оборони. Фото з відкритих джерел

Станіслав Бунятов у своєму Telegram попередив про можливий обвал фронту оборони у наступному році. За словами військового, це може статися у Запорізькій області, де тривають активні бої.

"Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине", — вказує військовий.

Військовий наголосив на необхідності завчасної реакції та вжиття заходів, аби запобігти серйозним втратам. За його словами, досвід Сумської області показав, як ефективне реагування може стабілізувати ситуацію.

"Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно", — додав Бунятов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російські війська просунулися на Запорізькому напрямку й захопили три населених пункти. Разом з тим, Сирський вказує, що найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень.

Також "Коментарі" писали, що через масовані штурми росіян українські сили оборони відійшли з позицій біля п’яти населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області.