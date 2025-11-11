logo_ukra

BTC/USD

102713

ETH/USD

3420.18

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Закінчиться трагічно": військовий зробив тривожне попередження
commentss НОВИНИ Всі новини

"Закінчиться трагічно": військовий зробив тривожне попередження

Станіслав Бунятов попереджає, що Запорізький напрямок може зазнати обвалу фронту, подібного до подій після Авдіївки.

11 листопада 2025, 23:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Український військовий Станіслав Бунятов на позивний "Осман" зробив тривожну заяву щодо ситуації на Запорізькому напрямку. За його словами, тут може статися обвал української оборони у 2026 році, а наслідки можуть бути подібні до того, що сталося після окупації Авдіївки минулого року.

"Закінчиться трагічно": військовий зробив тривожне попередження

Військовий попередив про можливий обвал оборони. Фото з відкритих джерел

Станіслав Бунятов у своєму Telegram попередив про можливий обвал фронту оборони у наступному році. За словами військового, це може статися у Запорізькій області, де тривають активні бої.

"Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине", — вказує військовий.

Військовий наголосив на необхідності завчасної реакції та вжиття заходів, аби запобігти серйозним втратам. За його словами, досвід Сумської області показав, як ефективне реагування може стабілізувати ситуацію.

"Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно", — додав Бунятов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російські війська просунулися на Запорізькому напрямку й захопили три населених пункти. Разом з тим, Сирський вказує, що найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень.

Також "Коментарі" писали, що через масовані штурми росіян українські сили оборони відійшли з позицій біля п’яти населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9949
Теги:

Новини

Всі новини