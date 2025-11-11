logo

BTC/USD

102713

ETH/USD

3420.18

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Кончиться трагически": военный сделал тревожное предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

"Кончиться трагически": военный сделал тревожное предупреждение

Станислав Бунятов предупреждает, что Запорожское направление может потерпеть обвал фронта, подобно событиям после Авдеевки.

11 ноября 2025, 23:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский военный Станислав Бунятов на позывной "Осман" сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожском направлении. По его словам, здесь может произойти обвал украинской обороны в 2026 году, а последствия могут быть подобны тому, что произошло после оккупации Авдеевки в прошлом году.

"Кончиться трагически": военный сделал тревожное предупреждение

Военный предупредил о возможном обрушении обороны. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов в своем Telegram предупредил о возможном обрушении фронта обороны в следующем году. По словам военного, это может произойти в Запорожской области, где продолжаются активные бои.

"Запорожское направление (с правого фланга) в 2026 году ожидает обвал, подобный тому, что произошло на Донбассе после Авдеевки и Очеретино", — указывает военный.

Военный отметил необходимость преждевременной реакции и принятия мер, чтобы предотвратить серьезные потери. По его словам, опыт Сумской области показал, как эффективное реагирование может стабилизировать ситуацию.

"Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было в Сумской области, все может закончиться трагически", — добавил Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российские войска продвинулись на Запорожском направлении и захватили три населенных пункта. Вместе с тем Сырский указывает, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где происходит около 40% всех боевых столкновений.

Также "Комментарии" писали, что из-за массированных штурмов россиян украинские силы обороны отошли с позиций около пяти населенных пунктов на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/9949
Теги:

Новости

Все новости