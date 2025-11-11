"Кончиться трагически": военный сделал тревожное предупреждение

Рубрики
Украинский военный Станислав Бунятов на позывной "Осман" сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожском направлении. По его словам, здесь может произойти обвал украинской обороны в 2026 году, а последствия могут быть подобны тому, что произошло после оккупации Авдеевки в прошлом году.
Военный предупредил о возможном обрушении обороны. Фото из открытых источников
Станислав Бунятов в своем Telegram предупредил о возможном обрушении фронта обороны в следующем году. По словам военного, это может произойти в Запорожской области, где продолжаются активные бои.
Военный отметил необходимость преждевременной реакции и принятия мер, чтобы предотвратить серьезные потери. По его словам, опыт Сумской области показал, как эффективное реагирование может стабилизировать ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российские войска продвинулись на Запорожском направлении и захватили три населенных пункта. Вместе с тем Сырский указывает, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где происходит около 40% всех боевых столкновений.
Также "Комментарии" писали, что из-за массированных штурмов россиян украинские силы обороны отошли с позиций около пяти населенных пунктов на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области.