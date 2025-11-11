Тут справжнє пекло: українським військам довелося відійти з позицій

На Запорізькому напрямку тривають одні з найзапекліших боїв від початку осені. Через масовані штурми та безперервні артобстріли російської армії українським силам оборони довелося відійти з позицій біля кількох населених пунктів. Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

ЗСУ відійшли з позицій біля п’яти населених пунктів. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють у Силах оборони Півдня, ворог протягом останніх днів веде інтенсивні наступальні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області. Щодня фіксується до сотні бойових зіткнень, а російські війська застосовують усі види наявного озброєння.

"Щодня ворог здійснює понад 400 артобстрілів, випускаючи близько 2000 боєприпасів. Через це зруйновано практично всі укріплення й укриття. З метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка", — йдеться у повідомленні.

Попри відхід із частини позицій, українські війська продовжують утримувати оборону та не дають ворогу закріпитися на нових рубежах. Російські підрозділи намагаються зайняти звільнені території, але ЗСУ завдають ударів і зривають спроби просування.

У Силах оборони зауважили, що бої тривають за населені пункти Яблукове, Рівнопілля та Солодке. Росіяни намагаються охопити Гуляйполе зі східного напрямку та перерізати логістичні шляхи, які ведуть із Покровського. За повідомленням командування українські штурмові підрозділи продовжують "битися за кожен сантиметр землі".

