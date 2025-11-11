Здесь настоящий ад: украинским войскам пришлось отойти с позиций

На Запорожском направлении продолжаются одни из самых ожесточенных боев с начала осени. Из-за массированных штурмов и непрерывных артобстрелов российской армии украинским силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

ВСУ отошли с позиций около пяти населенных пунктов. Фото из открытых источников

Как сообщают в Силах обороны Юга, враг в последние дни ведет интенсивные наступательные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области. Каждый день фиксируется до сотни боевых столкновений, а русские войска используют все виды имеющегося вооружения.

"Ежедневно враг осуществляет более 400 артобстрелов, выпуская около 2000 боеприпасов. Из-за этого разрушены практически все укрепления и укрытия. С целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка", — говорится в сообщении.

Несмотря на уход с части позиций, украинские войска продолжают удерживать оборону и не дают врагу закрепиться на новых рубежах. Российские подразделения пытаются занять освобожденные территории, но ВСУ наносят удары и срывают попытки продвижения.

В Силах обороны отметили, что бои продолжаются за населенные пункты Яблуковое, Ривнопилье и Солодке. Россияне пытаются охватить Гуляйполе с восточного направления и перерезать логистические пути, ведущие из Покровского. По сообщению командования, украинские штурмовые подразделения продолжают "сражаться за каждый сантиметр земли".

