Сирський розповів про ситуацію на фронті: росіяни захопили три населених пункти

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про загострення ситуації на фронті, зокрема окупацію росіянами трьох населених пунктів. Однак, за його словами, попри чисельну перевагу ворога, українські війська продовжують діяти за принципом активної оборони, завдаючи росіянам значних втрат.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Сирський у Telegram зазначив, що найбільш напружена ситуація наразі зберігається на Покровському напрямку. Тут відбувається близько 40% усіх бойових зіткнень, де противник стабільно зазнає великих втрат у живій силі та техніці.

За словами головнокомандувача, ситуація у Запорізькій області помітно погіршилася. Російські війська скористалися погодними умовами, зокрема густим туманом, для просування між українськими позиціями.

"Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти", — повідомив Сирський.

За його словами, українські підрозділи ведуть запеклі бої за Рівнопілля і Яблукове. Головнокомандувач наполягає, що ЗСУ здійснюють необхідні заходи для стабілізації лінії оборони, а ворогу завдають комбінованих ударів із застосуванням різних видів вогневих засобів.

"Кожен метр нашої землі коштує росії сотень життів військових", — наголосив головнокомандувач.

Сирський також додав, що лише в операційній зоні угруповання військ "Південь" за останні три доби російська армія втратила близько 800 осіб та понад сотню одиниць техніки.

