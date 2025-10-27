logo_ukra

Безугла назвала дві кандидатури на заміну головнокомандувача ЗСУ Сирського
НОВИНИ

Безугла назвала дві кандидатури на заміну головнокомандувача ЗСУ Сирського

Мар’яна Безугла запропонувала на заміну головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

27 жовтня 2025, 09:00 comments1173
Автор:
avatar

Slava Kot

Народна депутатка Мар’яна Безугла продовжує публічно критикувати головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. У своїй заяві вона назвала імена двох людей, які, на її думку, могли б очолити ЗСУ замість Сирського.

Безугла назвала дві кандидатури на заміну головнокомандувача ЗСУ Сирського

Безугла пропонує заміну Сирському. Фото з відкритих джерел

У своєму дописі в соцмережах Безугла заявила, що на заміну Сирському є "немало варіантів", проте окремо виділила голову Служби безпеки України Василя Малюка та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Враховуючи, наскільки успішними є наші атаки вглиб росії, скоординовані спецслужбами, а також те, наскільки спецслужби інтегровані у боротьбу на фронті, непоганими варіантами на Головкома ЗСУ все ще були б Малюк і Буданов. Асиметричний підхід. І точно не гірше, ніж те, що зараз", — написала народна депутатка.

Безугла вкотре розкритикувала чинного головнокомандувача, заявивши, що від нього очікують змін у підходах до ведення війни. 

"Тому просто скажу Олександру Станіславовичу, навіть м’якше, ніж раніше: "Змінюйтесь, або ідіть!"", — додала Безугла.

Генерал Олександр Сирський очолив ЗСУ у лютому 2024 року після звільнення Валерія Залужного. Під його керівництвом відбулася Курська операція з захопленням російських територій. Водночас Сирського критикували через втрати на фронті, тактичні рішення та кадрову політику у війську. 

Безугла назвала дві кандидатури на заміну головнокомандувача ЗСУ Сирського - фото 2

Кирило Буданов та Василь Малюк

Василь Малюк очолює Службу безпеки України з лютого 2023 року. Під його керівництвом СБУ здійснила низку успішних спецоперацій проти російських військових об’єктів. Кирило Буданов, який очолює ГУР МО, також проводив успішні операції на території РФ, а також процес демілітаризації Чорного моря від Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла озвучила похмурий прогноз закликавши "забути про перемогу", поки армією керує Олександр Сирський.

Також "Коментарі" писали, що Сирський розповів на скільки вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5203
