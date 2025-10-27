Безуглая назвала две кандидатуры на смену главнокомандующего ВСУ Сырского

Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает публично критиковать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В своем заявлении она назвала имена двух человек, которые, по ее мнению, могли бы возглавить ВСУ вместо Сырского.

Безуглая предлагает замену Сырскому. Фото из открытых источников

В своем сообщении в соцсетях Безуглая заявила, что на замену Сырскому есть "немало вариантов", однако отдельно выделила главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Учитывая, насколько успешны наши атаки вглубь россии, скоординированные спецслужбами, а также то, насколько спецслужбы интегрированы в борьбу на фронте, неплохими вариантами на Главкома ВСУ все еще были бы Малюк и Буданов. Ассиметричный подход. И точно не хуже, чем то, что сейчас", — написала Безуглая

Безуглая еще раз раскритиковала действующего главнокомандующего, заявив, что от него ожидают перемен в подходах к ведению войны.

"Поэтому просто скажу Александру Станиславовичу, даже мягче, чем раньше: "Меняйтесь, или идите!"", — добавила Безуглая.

Генерал Александр Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. Под его руководством состоялась Курская операция с захватом русских территорий. В то же время Сырского критиковали из-за потерь на фронте, тактических решений и кадровой политики в армии.

Кирилл Буданов и Василий Малюк

Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины с февраля 2023 года. Под его руководством СБУ провела ряд успешных спецопераций против российских военных объектов. Кирилл Буданов, возглавляющий ГУР МО, также проводил успешные операции на территории РФ, а также процесс демилитаризации Черного моря от России.

