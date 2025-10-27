logo

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая назвала две кандидатуры на смену главнокомандующего ВСУ Сырского
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая назвала две кандидатуры на смену главнокомандующего ВСУ Сырского

Марьяна Безуглая предложила на замену главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

27 октября 2025, 09:00 comments1172
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает публично критиковать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В своем заявлении она назвала имена двух человек, которые, по ее мнению, могли бы возглавить ВСУ вместо Сырского.

Безуглая назвала две кандидатуры на смену главнокомандующего ВСУ Сырского

Безуглая предлагает замену Сырскому. Фото из открытых источников

В своем сообщении в соцсетях Безуглая заявила, что на замену Сырскому есть "немало вариантов", однако отдельно выделила главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Учитывая, насколько успешны наши атаки вглубь россии, скоординированные спецслужбами, а также то, насколько спецслужбы интегрированы в борьбу на фронте, неплохими вариантами на Главкома ВСУ все еще были бы Малюк и Буданов. Ассиметричный подход. И точно не хуже, чем то, что сейчас", — написала Безуглая

Безуглая еще раз раскритиковала действующего главнокомандующего, заявив, что от него ожидают перемен в подходах к ведению войны.

"Поэтому просто скажу Александру Станиславовичу, даже мягче, чем раньше: "Меняйтесь, или идите!"", — добавила Безуглая.

Генерал Александр Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. Под его руководством состоялась Курская операция с захватом русских территорий. В то же время Сырского критиковали из-за потерь на фронте, тактических решений и кадровой политики в армии.

Безуглая назвала две кандидатуры на смену главнокомандующего ВСУ Сырского - фото 2

Кирилл Буданов и Василий Малюк

Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины с февраля 2023 года. Под его руководством СБУ провела ряд успешных спецопераций против российских военных объектов. Кирилл Буданов, возглавляющий ГУР МО, также проводил успешные операции на территории РФ, а также процесс демилитаризации Черного моря от России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая озвучила мрачный прогноз, призвав "забыть о победе", пока армией руководит Александр Сырский.

Также "Комментарии" писали, что Сырский рассказал, насколько вперед продвинулись штурмовые подразделения ВСУ.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5203
