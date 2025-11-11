Сырский рассказал о ситуации на фронте: россияне захватили три населенных пункта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте, в том числе оккупации россиянами трех населенных пунктов. Однако, по его словам, несмотря на численное преимущество врага, украинские войска продолжают действовать по принципу активной обороны, нанося россиянам значительные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Сырский в Telegram отметил, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении. Здесь происходит около 40% всех боевых столкновений, где противник стабильно несет большие потери в живой силе и технике.

По словам главнокомандующего, ситуация в Запорожской области заметно ухудшилась. Российские войска воспользовались погодными условиями, в частности, густым туманом для продвижения между украинскими позициями.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", — сообщил Сырский.

По его словам, украинские подразделения ведут упорные бои за Ровнополье и Яблоковое. Главнокомандующий настаивает, что ВСУ осуществляют необходимые меры по стабилизации линии обороны, а врагу наносят комбинированные удары с применением различных видов огневых средств.

"Каждый метр нашей земли стоит россии сотен жизней военных", — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также добавил, что только в операционной зоне группировки войск "Юг" за последние трое суток российская армия потеряла около 800 человек и более сотни единиц техники.

