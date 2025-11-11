logo

Сырский рассказал о ситуации на фронте: россияне захватили три населенных пункта
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский рассказал о ситуации на фронте: россияне захватили три населенных пункта

Генерал Александр Сырский сообщил, что российские войска продвинулись на Запорожском направлении и захватили три населенных пункта.

11 ноября 2025, 22:16
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте, в том числе оккупации россиянами трех населенных пунктов. Однако, по его словам, несмотря на численное преимущество врага, украинские войска продолжают действовать по принципу активной обороны, нанося россиянам значительные потери.

Сырский рассказал о ситуации на фронте: россияне захватили три населенных пункта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Сырский в Telegram отметил, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении. Здесь происходит около 40% всех боевых столкновений, где противник стабильно несет большие потери в живой силе и технике.

По словам главнокомандующего, ситуация в Запорожской области заметно ухудшилась. Российские войска воспользовались погодными условиями, в частности, густым туманом для продвижения между украинскими позициями.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", — сообщил Сырский.

По его словам, украинские подразделения ведут упорные бои за Ровнополье и Яблоковое. Главнокомандующий настаивает, что ВСУ осуществляют необходимые меры по стабилизации линии обороны, а врагу наносят комбинированные удары с применением различных видов огневых средств.

"Каждый метр нашей земли стоит россии сотен жизней военных", — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также добавил, что только в операционной зоне группировки войск "Юг" за последние трое суток российская армия потеряла около 800 человек и более сотни единиц техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны объявили об уходе ВСУ с нескольких позиций на фронте.

Также "Комментарии" писали, что нардепка Марьяна Безуглая назвала две кандидатуры на замену главнокомандующего ВСУ Сырского.



Источник: https://t.me/osirskiy/1311
