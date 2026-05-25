Закінчення війни в Україні за "корейським сценарієм": що з ним не так

Ідея завершення війни Росії проти України за "корейським сценарієм" описує модель припинення бойових дій без остаточного мирного договору з фактичним замороженням фронту та створенням демаркаційної лінії, подібної до тієї, що розділяє Північну та Південну Корею з 1953 року. Однак американський дипломат і політолог Стівен Сестанович переконаний, що для України такий варіант навряд чи є реалістичним.

Закінчення війни в Україні за "корейським сценарієм"

В інтерв’ю "Еспресо" Сестанович наголосив, що корейська модель базувалася на повному військовому глухому куті та стабільній лінії фронту. Натомість нинішні вимоги Кремля виходять далеко за межі такого підходу. За словами дипломата, Володимир Путін вимагає від України поступок щодо територій, які Росія не контролює повністю. На думку експерта, це робить порівняння з Корейським півостровом некоректним.

"Якщо говорити про "корейський сценарій", то варто пам’ятати, що він передбачав насамперед повний глухий кут і відсутність змін лінії фронту. Там не було нічого подібного до того, чого сьогодні вимагає Путін — щоб Україна віддала території, які Росія навіть не захопила", — пояснив Сестанович.

Сестанович також звернув увагу на принципову різницю між ситуацією Південної Кореї у 1950-х роках та сучасною Україною. Тоді Сеул був критично залежний від американської військової присутності та мав обмежені можливості впливати на переговори.

"Україна набагато краще готова продовжувати боротьбу самостійно. Тому сама ідея, що великі держави можуть просто нав’язати мирне рішення, мені здається не зовсім реалістичною. Європейські країни були б шоковані такою ідеєю й точно не підтримали б вимоги Путіна, щоб Україна віддала ще більше територій і обмежила свої відносини із Заходом", — вказує дипломат.

На думку Сестановича через це "корейський сценарій" навряд чи стане реальною моделлю завершення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про статтю Foreign Affairs де вважають, що війна в Україні завершиться не миром, а перемир’ям за корейським сценарієм.

Також "Коментарі" писали про можливість закінчення війни в Україні у 2026 році. У Зеленського назвали умови.