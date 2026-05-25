Закінчення війни в Україні за "корейським сценарієм": що з ним не так

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Ідея завершення війни Росії проти України за "корейським сценарієм" описує модель припинення бойових дій без остаточного мирного договору з фактичним замороженням фронту та створенням демаркаційної лінії, подібної до тієї, що розділяє Північну та Південну Корею з 1953 року. Однак американський дипломат і політолог Стівен Сестанович переконаний, що для України такий варіант навряд чи є реалістичним.
Закінчення війни в Україні за "корейським сценарієм"
В інтерв’ю "Еспресо" Сестанович наголосив, що корейська модель базувалася на повному військовому глухому куті та стабільній лінії фронту. Натомість нинішні вимоги Кремля виходять далеко за межі такого підходу. За словами дипломата, Володимир Путін вимагає від України поступок щодо територій, які Росія не контролює повністю. На думку експерта, це робить порівняння з Корейським півостровом некоректним.
Сестанович також звернув увагу на принципову різницю між ситуацією Південної Кореї у 1950-х роках та сучасною Україною. Тоді Сеул був критично залежний від американської військової присутності та мав обмежені можливості впливати на переговори.
На думку Сестановича через це "корейський сценарій" навряд чи стане реальною моделлю завершення війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про статтю Foreign Affairs де вважають, що війна в Україні завершиться не миром, а перемир’ям за корейським сценарієм.
Також "Коментарі" писали про можливість закінчення війни в Україні у 2026 році. У Зеленського назвали умови.