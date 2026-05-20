Як може закінчитися війна в Україні: на Заході приголомшили неминучим сценарієм

За оцінкою Foreign Affairs, найімовірніше війна в Україні не завершиться швидким миром або капітуляцією однієї зі сторін, а перетвориться на перемир’я за зразком Корейської війни. Це передбачає фактичне заморожування нинішньої лінії фронту та довготривалий режим припинення вогню.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики видання порівнюють сучасний конфлікт із Корейською війною 1950–1953 років. Тоді Північна Корея раптово вторглася на південь, після чого США та союзники підтримали Південь. Спершу йшли активні наступи і контрнаступи, але з часом фронт стабілізувався, а бойові дії перетворилися на виснажливе протистояння на майже незмінній лінії.

Схожа логіка, на думку авторів, простежується і в Україні. Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року з метою захоплення або контролю над частиною території, яку Кремль вважає стратегічно важливою. Захід надав Києву значну військову та політичну підтримку. Після першого року масштабних боїв, наступів і контрнаступів війна перейшла у фазу затяжного виснаження. Лінія фронту стала відносно стабільною, а будь-які просування відбуваються з величезними втратами.

Саме це робить корейський сценарій дедалі більш імовірним. Передбачається угода, яка не вирішить усіх політичних проблем, але зафіксує лінію розмежування, припинить активні бойові дії та створить довготривалий режим стримування.

Foreign Affairs зазначає, що в подібних війнах прориви часто стають надто дорогими, а політична ціна повної капітуляції неприйнятна. Також видання нагадує, що перемир’я в Корейській війні укладалося лише після двох років затяжних переговорів і бойових дій, фактично на умовах, близьких до початкових.

Для України “корейський сценарій” означає не повноцінний мир, а угоду про припинення вогню. Можливі заморожені кордони, демілітаризована або посилено контрольована лінія фронту, постійне патрулювання та довгострокові гарантії стримування. Експерти припускають, що така угода може виявитися стабільною: після виснажливої війни сторони не матимуть ресурсів або бажання поновлювати масштабні бойові дії, особливо якщо лінія розмежування буде добре укріплена і постійно контролюватиметься.

"Коментарі" вже писали, що нещодавній масований удар по Москві та Підмосков’ю ознаменував новий етап російсько-українського конфлікту. Україна продовжує долати так звану "пастку дозволів" з боку США, одночасно нарощуючи власне виробництво далекобійної зброї. Це демонструє здатність Києва проводити удари по ключових об’єктах на глибині російської території, не покладаючись повністю на західні поставки.