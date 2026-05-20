Как может закончиться война в Украине: на Западе ошеломили неизбежным сценарием

По оценке Foreign Affairs, вероятнее всего, война в Украине не завершится быстрым миром или капитуляцией одной из сторон, а превратится в перемирие по образцу Корейской войны. Это предполагает фактическую заморозку нынешней линии фронта и длительный режим прекращения огня.

Аналитики издания сравнивают современный конфликт с Корейской войной 1950–1953 годов. Тогда Северная Корея внезапно вторглась на юг, после чего США и союзники поддержали Юг. Сначала шли активные наступления и контрнаступления, но со временем фронт стабилизировался, а боевые действия превратились в изнурительное противостояние почти неизменной линии.

Похожая логика, по мнению авторов, наблюдается и в Украине. Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года с целью захвата или контроля над частью территории, которую Кремль считает стратегически важной. Запад оказал Киеву значительную военную и политическую поддержку. После первого года масштабных боев, наступлений и контрнаступлений война перешла в фазу затяжного истощения. Линия фронта стала относительно стабильной, а любые продвижения происходят с большими потерями.

Именно это делает корейский сценарий все более вероятным. Предусматривается соглашение, которое не решит все политические проблемы, но зафиксирует линию разграничения, прекратит активные боевые действия и создаст долгосрочный режим сдерживания.

Foreign Affairs отмечает, что в подобных войнах прорывы часто становятся слишком дорогими, а политическая цена полной капитуляции неприемлема. Также издание напоминает, что перемирие в Корейской войне заключалось только после двух лет затяжных переговоров и боевых действий фактически на условиях, близких к начальным.

Для Украины "корейский сценарий" означает не полноценный мир, а соглашение о прекращении огня. Возможны замороженные границы, демилитаризированная или усиленно контролируемая линия фронта, постоянное патрулирование и долгосрочные гарантии сдерживания. Эксперты предполагают, что такое соглашение может оказаться стабильным: после изнурительной войны стороны не будут иметь ресурсов или желания возобновлять масштабные боевые действия, особенно если линия разграничения будет хорошо укреплена и будет постоянно контролироваться.

Украина продолжает преодолевать так называемую "ловушку разрешений" со стороны США, одновременно наращивая собственное производство дальнобойного оружия. Это демонстрирует способность Киева производить удары по ключевым объектам на глубине российской территории, не полагаясь полностью на западные поставки.