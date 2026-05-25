Окончание войны в Украине по "корейскому сценарию": что с ним не так

Идея завершения войны России против Украины по "корейскому сценарию" описывает модель прекращения боевых действий без окончательного мирного договора с фактическим замораживанием фронта и созданием демаркационной линии, подобной разделяющей Северную и Южную Корею с 1953 года. Однако американский дипломат и политолог Стивен Сестанович убежден, что для Украины такой вариант вряд ли реалистичен.

Окончание войны в Украине по "корейскому сценарию"

В интервью "Эспрессо" Сестанович подчеркнул, что корейская модель базировалась на полном военном тупике и стабильной линии фронта. В то же время нынешние требования Кремля выходят далеко за пределы такого подхода. По словам дипломата, Владимир Путин требует от Украины уступок по территориям, которые Россия не контролирует полностью. По мнению эксперта, это делает сравнение с Корейским полуостровом некорректным.

"Если говорить о "корейском сценарии", то следует помнить, что он предполагал прежде всего полный тупик и отсутствие изменений линии фронта. Там не было ничего подобного тому, чего сегодня требует Путин — чтобы Украина отдала территории, которые Россия даже не захватила", — пояснил Сестанович.

Сестанович также обратил внимание на принципиальную разницу между ситуацией Южной Кореи в 1950-х годах и современной Украиной. Тогда Сеул был критически зависим от американского военного присутствия и имел ограниченные возможности влиять на переговоры.

"Украина гораздо лучше готова продолжать борьбу самостоятельно. Поэтому сама идея, что великие государства могут просто навязать мирное решение, мне кажется не совсем реалистичной. Европейские страны были бы шокированы такой идеей и точно не поддержали бы требования Путина, чтобы Украина отдала еще больше территорий и ограничила свои отношения с Западом", — сказал дипломат.

По мнению Сестановича, из-за этого "корейский сценарий" вряд ли станет реальной моделью завершения войны.

