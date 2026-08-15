Загинуло немовля, серед поранених діти: який регіон РФ накрила вогнем

У Дніпропетровській області через атаку російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик, 11 людей поранені, серед них – діти віком 5 і 12 років. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у дописі голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Дніпропетровська ОВА

Очільник Дніпропетровщини зазначив, що тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці.

Серед поранених також є діти. Ганжа додав, що поранених госпіталізували, деякі з них знаходяться у важкому стані.

"11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка", — зазначив очільник ОВА.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська рано-вранці завдали двох прицільних ударів реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, ворожі БпЛА влучили безпосередньо в приватний будинок. Удар спричинив значні руйнування та пожежу. Попри зусилля рятувальників, врятувати двох людей не вдалося – мати та дитина загинули на місці.

Раніше "Коментарі" писали – російські війська ввечері 13 серпня здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ і селище Біленьке Донецької області. Внаслідок ударів загинула людина, ще 17 цивільних отримали поранення. Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та голова ОВА Вадим Філашкін.



