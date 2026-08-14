Загинула мати з дитиною, є важко травмовані: деталі трагедії на Сумщині

Російські війська рано-вранці завдали двох прицільних ударів реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Удар по Сумщині. Фото: Сумська ОВА

За його словами, ворожі БпЛА влучили безпосередньо в приватний будинок. Удар спричинив значні руйнування та пожежу. Попри зусилля рятувальників, врятувати двох людей не вдалося – мати та дитина загинули на місці.

Трагедія не обмежилася двома жертвами. Ще четверо людей отримали поранення внаслідок російської атаки. Двоє постраждалих – батько загиблого хлопчика та його бабуся – дістали важкі опіки. Їх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Російські війська регулярно атакують прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні типи безпілотників та інше озброєння. Удари по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі призводять до загибелі та травмування мирних мешканців.

Цього разу російська атака обірвала життя двох членів однієї родини – матері та її маленького сина. Правоохоронці та відповідні служби документують наслідки обстрілу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 14 серпня Росія атакувала місто Сміла на Черкащині. Поцілила у багатоповерхівку дроном із шрапнеллю – металевими уламками, які розлітаються та уражають все навколо. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше "Коментарі" писали – Росія накрила велике місто вісьмома авіабомбами: що відомо про загиблих та поранених.



