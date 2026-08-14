РФ вгатила дроном із небезпечними елементами по багатоповерхівці: подробиці

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала місто Сміла на Черкащині. Поцілила у багатоповерхівку дроном із шрапнеллю – металевими уламками, які розлітаються та уражають все навколо. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Черкащину. Фото: Черкаської ОВА Ігор Табурець

За інформацією посадовця, внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей. Бригади "швидкої" надали їм допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися.

"На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Маємо значні руйнування в одному з під’їздів", — зауважив він.

Усі необхідні служби працюють на місці. Влада розгорнула оперативний штаб.

Раніше "Коментарі" писали – російські війська ввечері 13 серпня здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ і селище Біленьке Донецької області. Внаслідок ударів загинула людина, ще 17 цивільних отримали поранення. Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та голова ОВА Вадим Філашкін.

Атака тривала менш ніж пів години. За даними прокуратури, у проміжку з 20:30 до 20:56 російська армія вісім разів ударила по Краматорську та Біленькому. Для атаки окупанти використали вісім авіабомб ФАБ-250 із універсальними модулями планування та корекції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська нарощують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Найближчим часом інтенсивність атак може зрости, а серед основних цілей окупантів дедалі частіше опиняються об'єкти, від яких залежить повсякденне життя регіону. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільне Студія".



