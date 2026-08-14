Росія накрила велике місто вісьмома авіабомбами: що відомо про загиблих та поранених

Російські війська ввечері 13 серпня здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ і селище Біленьке Донецької області. Внаслідок ударів загинула людина, ще 17 цивільних отримали поранення. Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та голова ОВА Вадим Філашкін.

Удар по Краматорську. Фото: з відкритих джерел

Атака тривала менш ніж пів години. За даними прокуратури, у проміжку з 20:30 до 20:56 російська армія вісім разів ударила по Краматорську та Біленькому. Для атаки окупанти використали вісім авіабомб ФАБ-250 із універсальними модулями планування та корекції.

Російські удари припали, зокрема, на житлову забудову. Є влучання по багатоквартирних будинках, через що постраждали цивільні мешканці.

Спочатку повідомлялося про 15 поранених. Вранці 14 серпня прокуратура уточнила інформацію: кількість постраждалих зросла до 17. Серед них семеро чоловіків і десятеро жінок віком від 47 до 85 років.

У потерпілих медики діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, а також садна й забої. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Одна людина загинула внаслідок атаки. Правоохоронці продовжують встановлювати остаточні наслідки російських ударів і масштаб пошкоджень.

Атака вкотре продемонструвала небезпеку для цивільного населення Донецької області, де російські війська регулярно застосовують авіаційні боєприпаси по населених пунктах. Цього разу під ударом опинилася житлова частина Краматорської громади.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська нарощують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Найближчим часом інтенсивність атак може зрости, а серед основних цілей окупантів дедалі частіше опиняються об'єкти, від яких залежить повсякденне життя регіону. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільне Студія".



