Россия накрыла большой город восемью авиабомбами: что известно о погибших и раненых

Российские войска вечером 13 августа совершили массированную авиационную атаку на Краматорск и поселок Беленькое Донецкой области. В результате ударов погиб человек, еще 17 гражданских получили ранения. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и глава ОВА Вадим Филашкин.

Удар по Краматорску. Фото: из открытых источников

Атака продолжалась менее получаса. По данным прокуратуры, в промежутке с 20:30 до 20:56 российская армия восемь раз ударила по Краматорску и Беленькому. Для атаки оккупанты использовали восемь авиабомб ФАБ-250 с универсальными модулями планировки и коррекции.

Российские удары пришлись, в частности, на жилую застройку. Есть попадания по многоквартирным домам, из-за чего пострадали гражданские жители.

Первоначально сообщалось о 15 раненых. Утром 14 августа прокуратура уточнила информацию: количество пострадавших возросло до 17. Среди них семь мужчин и десять женщин в возрасте от 47 до 85 лет.

У пострадавших медики диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, резаные раны головы, рук и ног, а также ссадины и ушибы. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Один человек погиб в результате атаки. Стражи порядка продолжают устанавливать окончательные последствия российских ударов и масштаб повреждений.

Атака еще раз продемонстрировала опасность для гражданского населения Донецкой области, где российские войска регулярно применяют авиационные боеприпасы по населенным пунктам. В этот раз под ударом оказалась жилая часть Краматорского общества.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские войска наращивают удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области. В ближайшее время интенсивность атак может возрасти, а среди основных целей окупантов все чаще оказываются объекты, от которых зависит повседневная жизнь региона. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко в эфире "Общественное Студия".



