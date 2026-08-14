РФ ударила дроном с опасными элементами по многоэтажке: подробности

В ночь на 14 августа Россия атаковала город Смела в Черкасской области. Попала в многоэтажку дроном со шрапнелью – металлическими обломками, разлетающимися и поражающими все вокруг. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака в Черкасскую область. Фото: Черкасской ОВА Игорь Табурец

По информации чиновника, в результате атаки пострадали пять человек. Бригады скорой оказали им помощь. От госпитализации они отказались.

"К счастью, жителей квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания, на момент атаки не было дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Есть значительные разрушения в одном из подъездов", — отметил он.

Все необходимые службы работают на месте. Власти развернули оперативный штаб.

Ранее "Комментарии" писали – российские войска вечером 13 августа совершили массированную авиационную атаку на Краматорск и поселок Беленькое Донецкой области. В результате ударов погиб человек, еще 17 гражданских получили ранения. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и глава ОВА Вадим Филашкин.

Атака продолжалась менее получаса. По данным прокуратуры, в промежутке с 20:30 до 20:56 российская армия восемь раз ударила по Краматорску и Беленькому. Для атаки оккупанты использовали восемь авиабомб ФАБ-250 с универсальными модулями планировки и коррекции.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские войска наращивают удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области. В ближайшее время интенсивность атак может возрасти, а среди основных целей окупантов все чаще оказываются объекты, от которых зависит повседневная жизнь региона. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко в эфире "Общественное Студия".



