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Погибла мать с ребенком, есть также тяжело травмированные: детали трагедии на Сумщине

Дом охватило пламя после двух ударов, еще четыре человека пострадали, двое из них - в больнице с тяжелыми ожогами

14 августа 2026, 10:29
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Кравцев Сергей

Российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Погибла мать с ребенком, есть также тяжело травмированные: детали трагедии на Сумщине

Удар по Сумщине. Фото: Сумская ОВА

По его словам, вражеские БпЛА попали прямо в частный дом. Удар нанес значительные разрушения и пожар. Несмотря на усилия спасателей, спасти двух человек не удалось – мать и ребенок погибли на месте.

Трагедия не ограничилась двумя жертвами. Еще четыре человека получили ранения в результате российской атаки. Двое пострадавших – отец погибшего мальчика и его бабушка – получили тяжелые ожоги. Их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Российские войска регулярно атакуют пограничные общины Сумщины, используя разные типы беспилотников и другое вооружение. Удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре приводят к гибели и травмированию мирных жителей.

В этот раз российская атака оборвала жизнь двух членов одной семьи – матери и ее маленького сына. Правоохранители и соответствующие службы документируют последствия обстрелов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 14 августа Россия атаковала город Смела на Черкасщине. Попала в многоэтажку дроном со шрапнелью – металлическими обломками, разлетающимися и поражающими все вокруг. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ранее "Комментарии" писали — Россия накрыла большой город восемью авиабомбами: что известно о погибших и раненых.




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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/3073
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