Погиб ребенок, среди раненых дети: какой регион РФ накрыла огнем

В Днепропетровской области из-за атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик, 11 человек ранены, среди них – дети 5 и 12 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Глава Днепропетровщины отметил, что трехмесячный мальчик погиб в Марганце из-за ночной атаки россиян. Враг попал беспилотниками по многоэтажке.

Среди раненых тоже есть дети. Ганжа добавил, что раненые госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

"11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка", — отметил глава ОВА.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской общине Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, вражеские БпЛА попали прямо в частный дом. Удар нанес значительные разрушения и пожар. Несмотря на усилия спасателей, спасти двух человек не удалось – мать и ребенок погибли на месте.

Ранее "Комментарии" писали – российские войска вечером 13 августа совершили массированную авиационную атаку на Краматорск и поселок Беленькое Донецкой области. В результате ударов погиб человек, еще 17 гражданских получили ранения. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и глава ОВА Вадим Филашкин.



