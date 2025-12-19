logo_ukra

Загинули щонайменше семеро людей: Росія знову масовано вдарила по Одещині
Загинули щонайменше семеро людей: Росія знову масовано вдарила по Одещині

Росіяни масовано атакували портову інфраструктуру Одещини

19 грудня 2025, 22:54
Російські загарбники завдали нових ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Ворог знову масовано атакував балістичними ракетами.

Загинули щонайменше семеро людей: Росія знову масовано вдарила по Одещині

Росія завдала ракетного удару по Одеській області. Фото: з відкритих джерел

На цей час відомо про сімох загиблих людей та 15 поранених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Внаслідок удару сталося загоряння вантажних автомобілів на парковці. За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим", — зазначив Кіпер. 

За його словами, робота оперативних та екстрених служб значно ускладнена через те, що повітряна тривога триває та зберігається загроза нових ударів.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські удари по мосту в районі селища Маяки на Одещині можуть спричинити зростання цін на пальне. Ринок пального може "лихоманити" близько тижня, вважає засновник групи компанії Prime Дмитро Льоушкін.  За словами експерта, росіяни "знайшли наше тонке місце, а саме два мости, що ведуть до Ізмаїлу". Один з них ворог зруйнував давно, другий "зараз у процесі виносу".

Раніше портал "Коментарі" писав, що протягом останнього тижня російські сили неодноразово здійснювали атаки на мости в районах Затоки та Маяків. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, спеціаліст із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки. За його словами, стратегічна мета таких ударів полягає у відключенні західної частини Одеської області від ключових транспортних комунікацій, зокрема доступу до логістичних маршрутів на Дунаї. Таким чином, Росія намагається ускладнити перевезення вантажів та переміщення ресурсів у регіоні.



Джерело: https://t.me/odeskaODA/13014
