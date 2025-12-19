logo_ukra

comment

comment

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні може різко подорожчати пальне: експерт оцінив наслідки ударів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні може різко подорожчати пальне: експерт оцінив наслідки ударів РФ

Дмитро Льоушкін стверджує, що 60% ринку пального залежить від Ізмаїла

19 грудня 2025, 21:28
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські удари по мосту в районі селища Маяки на Одещині можуть спричинити зростання цін на пальне. 

В Україні може різко подорожчати пальне: експерт оцінив наслідки ударів РФ

Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел

Ринок пального може "лихоманити" близько тижня. Про це у Facebook написав засновник групи компанії Prime Дмитро Льоушкін. 

За словами експерта, росіяни "знайшли наше тонке місце, а саме два мости, що ведуть до Ізмаїлу". Один з них ворог зруйнував давно, другий "зараз у процесі виносу".

"Зараз йде, по суті, нескінченна атака на міст. Що на нас чекає? Перший і легкий варіант, що вони його не знесуть, що нам пощастить і т.д. Другий варіант веселіше. Ми ставитимемо понтони, вони їх зноситимуть, порушиться логістика з Ізмаїлом і я не знаю як там по інших ринках, але паливний точно швидко згорнеться", — зазначив експерт.

Дмитро Льоушкін стверджує, що 60% ринку пального залежить від Ізмаїла. Відрізання цього міста-порту вже у понеділок може підняти ціни за західними базисами щонайменше на 2 грн.  Це також створить "дикий дефіцит" бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів. 

"Грубо тиждень ринок лихоманитиме. Поки перебудується логістика через Молдову та Румунію, поки ціни прийдуть до тями при новій логістиці. Але найважливіше, що знову і знову, будь-яка проблема на паливному ринку гостро оголює питання транспорту, оскільки тільки бензовози здатні швидко вирішувати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті", — додав експерт.

Як писав портал "Коментарі", протягом останнього тижня російські сили неодноразово здійснювали атаки на мости в районах Затоки та Маяків. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, спеціаліст із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки. За його словами, стратегічна мета таких ударів полягає у відключенні західної частини Одеської області від ключових транспортних комунікацій, зокрема доступу до логістичних маршрутів на Дунаї. Таким чином, Росія намагається ускладнити перевезення вантажів та переміщення ресурсів у регіоні.



Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.lyoushkin/?locale=uk_UA
