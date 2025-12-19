В Украине может резко подорожать горючее: эксперт оценил последствия ударов РФ

Российские удары по мосту в районе поселка Маяки на Одесщине могут повлечь за собой рост цен на горючее.

Цены на горючее. Фото: из открытых источников

Рынок горючего может "лихорадить" около недели. Об этом в Facebook написал основатель группы компании Prime Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта, россияне "нашли наше тонкое место, а именно два моста, ведущих в Измаил". Один из них враг разрушил давно, второй "сейчас в процессе выноса".

"Сейчас идет по сути бесконечная атака на мост. Что нас ждет? Первый и легкий вариант, что они его не снесут, что нам повезет и т.д. Второй вариант – веселее. Мы будем ставить понтоны, они будут их сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется", — отметил эксперт.

Дмитрий Леушкин утверждает, что 60% рынка горючего зависит от Измаила. Отрезание этого города-порта уже в понедельник может поднять цены по западным базисам на не менее 2 грн. Это также создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов.

"Грубо неделю рынок будет лихорадить. Пока перестроится логистика через Молдову и Румынию, пока цены придут в себя при новой логистике. Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопросы транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете", — добавил эксперт.

Как писал портал "Комментарии", в течение последней недели российские силы неоднократно совершали атаки на мосты в районах Затоки и Маяков. Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке. По его словам, стратегическая цель таких ударов состоит в отключении западной части Одесской области от ключевых транспортных коммуникаций, включая доступ к логистическим маршрутам на Дунае. Таким образом, Россия пытается усложнить перевозку грузов и перемещение ресурсов в регионе.