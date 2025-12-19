Путін готує пекло для Одещини: розкрито жахливу мету ударів по Затоці і Маяках

Протягом останнього тижня російські сили неодноразово здійснювали атаки на мости в районах Затоки та Маяків. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, спеціаліст із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, а також очільник громадської організації "Центр радіотехнологій", передає 24 Канал.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

14 грудня противник завдав удару по мосту в Затоці, використавши близько 40 дронів-камікадзе "Шахед", половина з яких влучила у ціль. Через чотири дні, 18 грудня, росіяни атакували міст у Маяках. Внаслідок удару по цивільному автомобілю загинула жінка, а її троє дітей отримали поранення. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав водіїв тимчасово уникати руху в бік мосту через загрозу нових ударів. Він уточнив, що ця ділянка вже тричі зазнавала атак з боку ворога.

За словами "Флеша", стратегічна мета таких ударів полягає у відключенні західної частини Одеської області від ключових транспортних комунікацій, зокрема доступу до логістичних маршрутів на Дунаї. Таким чином, Росія намагається ускладнити перевезення вантажів та переміщення ресурсів у регіоні.

Україна реагує на атаки, організовуючи поромні переправи для забезпечення сполучення, проте вони теж залишаються вразливими для ударів дронів ворога. Експерти зазначають, що ці атаки мають як стратегічну, так і психологічну мету — створити хаос у транспортній інфраструктурі та послабити цивільну логістику.

