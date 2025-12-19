Путин готовит ад для Одесщины: раскрыта ужасная цель ударов по Заливу и Маякам

В последнюю неделю российские силы неоднократно совершали атаки на мосты в районах Залива и Маяков. Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, а также глава общественной организации "Центр радиотехнологий", передает 24 Канал.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

14 декабря противник нанес удар по мосту в Заливе, использовав около 40 дронов-камикадзе "Шахед", половина из которых попала в цель. Через четыре дня, 18 декабря, россияне атаковали мост в Маяках. В результате удара по гражданскому автомобилю погибла женщина, а ее трое детей получили ранения. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал водителей временно избегать движения в сторону моста из-за угрозы новых ударов. Он уточнил, что этот участок уже трижды подвергался атакам со стороны врага.

По словам "Флеша", стратегическая цель таких ударов состоит в отключении западной части Одесской области от ключевых транспортных коммуникаций, в частности, доступа к логистическим маршрутам на Дунае. Таким образом, Россия пытается усложнить перевозку грузов и перемещение ресурсов в регионе.

Украина реагирует на атаки, организовывая паромные переправы для обеспечения сообщения, однако они тоже остаются уязвимыми для ударов дронов врага. Эксперты отмечают, что эти атаки преследуют как стратегическую, так и психологическую цель — создать хаос в транспортной инфраструктуре и ослабить гражданскую логистику.

