Погибли по меньшей мере семь человек: Россия снова массированно ударила по Одесщине

Российские захватчики нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одесщины. Враг снова массированно атаковал баллистическими ракетами.

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Фото: из открытых источников

В настоящее время известно о семи погибших людях и 15 раненых. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – отметил Кипер.

По его словам, работа оперативных и экстренных служб значительно усложнена из-за того, что воздушная тревога продолжается и сохраняется угроза новых ударов.

Как сообщал портал "Комментарии", российские удары по мосту в районе поселка Маяки на Одесщине могут повлечь за собой рост цен на горючее. Рынок горючего может "лихорадить" около недели, считает основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. По словам эксперта, россияне "обнаружили наше тонкое место, а именно два моста, ведущих в Измаил". Один из них враг разрушил давно, второй "сейчас в процессе выноса".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в течение последней недели российские силы неоднократно совершали атаки на мосты в районах Затоки и Маяков. Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке. По его словам, стратегическая цель таких ударов состоит в отключении западной части Одесской области от ключевых транспортных коммуникаций, включая доступ к логистическим маршрутам на Дунае. Таким образом, Россия пытается усложнить перевозку грузов и перемещение ресурсов в регионе.