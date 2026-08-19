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З'явилися нові деталі: у МВС назвали імена поліцейських, яких убив удар РФ по Житомиру

Унаслідок удару РФ по поліції в Житомирі загинули Артем Зубчук та Юлія Євдокимова.

19 серпня 2026, 22:45
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Slava Kot

Російська атака по Житомиру 19 серпня забрала життя двох працівників поліції. У МВС назвали імена загиблих: 32-річного капітана Артема Зубчука та 39-річної підполковниці Юлії Євдокимової. Кількість постраждалих, за останніми даними, перевищила 40 людей.

З'явилися нові деталі: у МВС назвали імена поліцейських, яких убив удар РФ по Житомиру

Артем Зубчук та Юлія Євдокимова загинули під час удар по Житомиру

Хто загинув під час удару по поліції в Житомирі

Артем Зубчук був старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області. Йому було 32 роки.

Юлія Євдокимова, 39 років, працювала помічницею начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, російські війська завдали подвійного прямого удару по будівлі обласного управління поліції. На момент атаки там перебували не лише правоохоронці, а й цивільні відвідувачі. Після оголошення повітряної тривоги більшість людей встигла спуститися до укриття, однак врятувати всіх не вдалося.

Внаслідок російського удару по Житомиру постраждали понад 40 людей. Пораненим надали медичну допомогу, а на місці влучання продовжилися аварійно-рятувальні роботи. Раніше повідомлялося щонайменше про 20 постраждалих, однак згодом ця цифра зросла. У будівлі ГУНП після влучання виникла пожежа, були пошкоджені дах і четвертий поверх. За повідомленнями місцевої влади, 20 серпня в Житомирі оголосили днем жалоби за загиблими.

Вигівський назвав атаку продовженням російської тактики ударів по тих, хто забезпечує безпеку та допомагає цивільним. За його словами, поліцейські, рятувальники, службовий транспорт і приміщення відповідних служб стають цілями російських атак не лише поблизу фронту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт.



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