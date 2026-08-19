З'явилися нові деталі: у МВС назвали імена поліцейських, яких убив удар РФ по Житомиру

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Slava Kot
Російська атака по Житомиру 19 серпня забрала життя двох працівників поліції. У МВС назвали імена загиблих: 32-річного капітана Артема Зубчука та 39-річної підполковниці Юлії Євдокимової. Кількість постраждалих, за останніми даними, перевищила 40 людей.
Артем Зубчук та Юлія Євдокимова загинули під час удар по Житомиру
Артем Зубчук був старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області. Йому було 32 роки.
Юлія Євдокимова, 39 років, працювала помічницею начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, російські війська завдали подвійного прямого удару по будівлі обласного управління поліції. На момент атаки там перебували не лише правоохоронці, а й цивільні відвідувачі. Після оголошення повітряної тривоги більшість людей встигла спуститися до укриття, однак врятувати всіх не вдалося.
Внаслідок російського удару по Житомиру постраждали понад 40 людей. Пораненим надали медичну допомогу, а на місці влучання продовжилися аварійно-рятувальні роботи. Раніше повідомлялося щонайменше про 20 постраждалих, однак згодом ця цифра зросла. У будівлі ГУНП після влучання виникла пожежа, були пошкоджені дах і четвертий поверх. За повідомленнями місцевої влади, 20 серпня в Житомирі оголосили днем жалоби за загиблими.
Вигівський назвав атаку продовженням російської тактики ударів по тих, хто забезпечує безпеку та допомагає цивільним. За його словами, поліцейські, рятувальники, службовий транспорт і приміщення відповідних служб стають цілями російських атак не лише поблизу фронту.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт.