У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо

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Slava Kot
Російська атака 9 серпня пошкодила завод "Кромберг енд Шуберт" (Kromberg & Schubert) у Житомирі. Підприємство зі 100% німецьким капіталом тимчасово зупинило роботу.
У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт. Фото з відкритих джерел
Російська масована атака на Житомир у ніч проти 9 серпня завдала значних пошкоджень підприємству "Кромберг енд Шуберт Житомир" (Kromberg & Schubert). Про наслідки удару по підприємству Кромберг енд Шуберт повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Рятувальники ДСНС локалізували наслідки атаки, а на місці працювала слідчо-оперативна група.
У Житомирі атака Росії знищила завод Кромберг енд Шуберт
У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт
У самій компанії Kromberg & Schubert повідомили, що виробничі потужності та інфраструктура зазнали "значних пошкоджень та масштабних руйнувань". Через це роботу підприємства тимчасово призупинили на невизначений термін.
"Кромберг енд Шуберт Житомир" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості. Продукцію підприємства використовують світові автовиробники, серед яких Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.