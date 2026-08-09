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У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо

Російська атака зупинила німецький завод у Житомирі. Підприємство працювало для Audi, BMW та Mercedes-Benz

9 серпня 2026, 15:15
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Slava Kot

Російська атака 9 серпня пошкодила завод "Кромберг енд Шуберт" (Kromberg & Schubert) у Житомирі. Підприємство зі 100% німецьким капіталом тимчасово зупинило роботу.

У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо

У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт. Фото з відкритих джерел

Російська масована атака на Житомир у ніч проти 9 серпня завдала значних пошкоджень підприємству "Кромберг енд Шуберт Житомир" (Kromberg & Schubert). Про наслідки удару по підприємству Кромберг енд Шуберт повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. 

"Війська РФ завдали масованого удару по області. Внаслідок атаки пошкоджене одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей", — написав Бунечко.

Рятувальники ДСНС локалізували наслідки атаки, а на місці працювала слідчо-оперативна група. 

У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо - фото 2

У Житомирі атака Росії знищила завод Кромберг енд Шуберт

У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо - фото 2

У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт

У самій компанії Kromberg & Schubert повідомили, що виробничі потужності та інфраструктура зазнали "значних пошкоджень та масштабних руйнувань". Через це роботу підприємства тимчасово призупинили на невизначений термін.

"Кромберг енд Шуберт Житомир — це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецьким капіталом, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей. Для нас найважливіше, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав", — зазначили у компанії.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості. Продукцію підприємства використовують світові автовиробники, серед яких Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14ssxsTGUbQ/
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