У Житомирі після удару РФ знищено завод Кромберг енд Шуберт: що відомо

Російська атака 9 серпня пошкодила завод "Кромберг енд Шуберт" (Kromberg & Schubert) у Житомирі. Підприємство зі 100% німецьким капіталом тимчасово зупинило роботу.

У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт. Фото з відкритих джерел

Російська масована атака на Житомир у ніч проти 9 серпня завдала значних пошкоджень підприємству "Кромберг енд Шуберт Житомир" (Kromberg & Schubert). Про наслідки удару по підприємству Кромберг енд Шуберт повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Війська РФ завдали масованого удару по області. Внаслідок атаки пошкоджене одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей", — написав Бунечко.

Рятувальники ДСНС локалізували наслідки атаки, а на місці працювала слідчо-оперативна група.

У Житомирі атака Росії знищила завод Кромберг енд Шуберт

У Житомирі знищено підприємство Кромберг енд Шуберт

У самій компанії Kromberg & Schubert повідомили, що виробничі потужності та інфраструктура зазнали "значних пошкоджень та масштабних руйнувань". Через це роботу підприємства тимчасово призупинили на невизначений термін.

"Кромберг енд Шуберт Житомир — це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецьким капіталом, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей. Для нас найважливіше, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав", — зазначили у компанії.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості. Продукцію підприємства використовують світові автовиробники, серед яких Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади.