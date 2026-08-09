В Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт: что известно

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Slava Kot
Российская атака 9 августа повредила завод "Кромберг энд Шуберт" (Kromberg & Schubert) в Житомире. Предприятие со 100% германским капиталом временно приостановило работу.
В Житомире уничтожено предприятие Кромберг и Шуберт. Фото из открытых источников
Российская массированная атака на Житомир в ночь на 9 августа нанесла значительные повреждения предприятию "Кромберг энд Шуберт Житомир" (Kromberg & Schubert). О последствиях удара по предприятию Кромберг энд Шуберт сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Спасатели ГСЧС локализовали последствия атаки, а на месте работала следственно-оперативная группа.
В Житомире атака России уничтожила завод Кромберг энд Шуберт
В Житомире уничтожено предприятие Кромберг энд Шуберт
В самой компании Kromberg & Schubert сообщили, что производственные мощности и инфраструктура получили "значительные повреждения и масштабные разрушения". Поэтому работу предприятия временно приостановили на неопределенный срок.
"Кромберг и Шуберт Житомир" специализируется на производстве электрических бортовых кабельных систем для автомобильной промышленности. Продукцию предприятия используют мировые автопроизводители, в том числе Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.