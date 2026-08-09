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В Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт: что известно

Российская атака остановила германский завод в Житомире. Предприятие работало для Audi, BMW и Mercedes-Benz.

9 августа 2026, 15:15
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Slava Kot

Российская атака 9 августа повредила завод "Кромберг энд Шуберт" (Kromberg & Schubert) в Житомире. Предприятие со 100% германским капиталом временно приостановило работу.

В Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт: что известно

В Житомире уничтожено предприятие Кромберг и Шуберт. Фото из открытых источников

Российская массированная атака на Житомир в ночь на 9 августа нанесла значительные повреждения предприятию "Кромберг энд Шуберт Житомир" (Kromberg & Schubert). О последствиях удара по предприятию Кромберг энд Шуберт сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Войска РФ нанесли массированный удар по области. В результате атаки повреждено одно из бюджетообразующих предприятий региона со 100% немецкими инвестициями, которое имеет важное значение для экономики области и обеспечивает рабочие места для наших людей", — написал Бунечко.

Спасатели ГСЧС локализовали последствия атаки, а на месте работала следственно-оперативная группа.

В Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт: что известно - фото 2

В Житомире атака России уничтожила завод Кромберг энд Шуберт

В Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт: что известно - фото 2

В Житомире уничтожено предприятие Кромберг энд Шуберт

В самой компании Kromberg & Schubert сообщили, что производственные мощности и инфраструктура получили "значительные повреждения и масштабные разрушения". Поэтому работу предприятия временно приостановили на неопределенный срок.

"Кромберг энд Шуберт Житомир — это гражданское производственное предприятие со 100% немецким капиталом, которое уже 11 лет работает в Житомирском регионе и обеспечивает рабочими местами около 3 500 человек. Для нас важнее всего, что в результате атаки никто из работников не пострадал", — отметили в компании.

"Кромберг и Шуберт Житомир" специализируется на производстве электрических бортовых кабельных систем для автомобильной промышленности. Продукцию предприятия используют мировые автопроизводители, в том числе Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/14ssxsTGUbQ/
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