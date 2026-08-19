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Страшні вибухи, масовані влучення і багато поранених: окупанти завдали звірячого удару по Житомиру

Російські баражуючі боєприпаси влучили по будівлі головного управління поліції, на місці працюють рятувальники та медики

19 серпня 2026, 16:55
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Клименко Елена

Удень 19 серпня російські війська завдали удару по Житомиру баражуючими боєприпасами "Бандероль". Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух повітряних цілей цього типу в напрямку міста з півночі.

Страшні вибухи, масовані влучення і багато поранених: окупанти завдали звірячого удару по Житомиру

Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу в Житомирі та районі оголосили близько 15:34. Невдовзі місцеві моніторингові канали повідомили про кілька "Бандеролей", які прямували до міста. Приблизно о 15:49 у Житомирі пролунала серія вибухів. Після цього, за попередніми даними, у напрямку регіону продовжили рухатися нові повітряні цілі.

Інформацію про атаку підтвердив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, російські війська застосували дрони для удару по будівлі головного управління поліції в Житомирі. 

"Сьогодні, 19 серпня, Житомир атакували російські баражуючі боєприпаси "Бандероль"", — повідомив Бунечко.

На місці влучання одразу розпочали роботу підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби. Рятувальники проводять необхідні роботи, а медики надають допомогу постраждалим.

Попередньо місцеві моніторингові ресурси повідомляли про значну кількість поранених, однак офіційна інформація щодо числа постраждалих на момент публікації уточнювалася. Так само влада поки не повідомляла остаточних даних про загиблих.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні із залученням стратегічної авіації. За попередніми оцінками, під час наступної атаки окупанти можуть використати бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а загальна кількість ракет може сягнути близько 100.



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