Кремль жорстко накриє Україну сотнями небезпечних ракет: на Заході здивували особливим застереженням

Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні із залученням стратегічної авіації. За попередніми оцінками, під час наступної атаки окупанти можуть використати бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а загальна кількість ракет може сягнути близько 100.

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За інформацією розвідки США, протягом 19 серпня шість російських літаків Ту-95МС передислокувалися ближче до української території. Крім того, Москва потенційно може задіяти ще два-три борти Ту-160. Це може свідчити про підготовку до масштабного застосування ракетного озброєння.

Окрему небезпеку становить можливе використання балістичних ракет. За прогнозом, їхня кількість під час удару може становити близько 30–35 одиниць. У такому разі особливої уваги потребуватимуть Київська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська та Одеська області.

Водночас під загрозою залишається вся територія України. Російські війська можуть намагатися бити по об'єктах військово-промислового комплексу, енергетичній інфраструктурі, логістичних вузлах і складах.

Для західних областей потенційною загрозою залишаються крилаті ракети Х-101 та "Калібр". Подібну схему Росія вже використовувала під час попередніх масованих атак, комбінуючи різні типи ракет для перевантаження української протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно вдосконалює ударні безпілотники, зокрема переходить до застосування реактивних версій "Шахедів". Такі дрони складніше перехоплювати через вищу швидкість, однак вони мають суттєву вразливість: реактивний двигун споживає значно більше пального, тому на великих дистанціях безпілотник змушений знижувати темп польоту. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів український авіатор Геннадій Хазан.