Кремль прийняв рішення, яке зробить життя у Києві неможливим: до чого варто готуватися

Росія активно вдосконалює ударні безпілотники, зокрема переходить до застосування реактивних версій "Шахедів". Такі дрони складніше перехоплювати через вищу швидкість, однак вони мають суттєву вразливість: реактивний двигун споживає значно більше пального, тому на великих дистанціях безпілотник змушений знижувати темп польоту. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів український авіатор Геннадій Хазан.

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За його словами, на окремих ділянках маршруту реактивні "Шахеди" можуть розвивати швидкість близько 350–450 км/год і летіти на більшій висоті. Водночас під час польоту на значну відстань їхня швидкість зменшується, оскільки витрати пального стають критичними.

Хазан зазначив, що встановлення додаткових паливних баків не вирішує проблему повністю. Збільшення маси та аеродинамічного опору також змушує дрон втрачати швидкість, а отже — частину своєї переваги.

Окрему увагу авіатор звернув на тактику запусків. Росія може відправляти до українського повітряного простору невеликі групи дронів із великими часовими інтервалами. На думку Хазана, це дозволяє не лише створювати навантаження на ППО, а й тримати цивільних у постійній напрузі.

Водночас ефективна боротьба з "Шахедами" має починатися ще до їхнього запуску. Йдеться про удари по місцях компактного зберігання безпілотників, складах і пускових майданчиках. Хазан наголосив, що знищення таких об'єктів безпосередньо на території РФ може суттєво скоротити можливості ворога для масованих атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна працює над комплексним рішенням щодо подальшої мобілізації, яке має враховувати не лише потребу армії в особовому складі, а й умови служби, підготовку військових та забезпечення підрозділів. Про це заявив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді.