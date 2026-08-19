Кремль принял решение, которое сделает жизнь в Киеве невозможной: к чему стоит готовиться

Россия активно совершенствует ударные беспилотники, в частности, переходит к применению реактивных версий "Шахедов". Такие дроны сложнее перехватывать из-за более высокой скорости, однако они обладают существенной уязвимостью: реактивный двигатель потребляет значительно больше топлива, поэтому на больших дистанциях беспилотник вынужден снижать темп полета. Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал украинский авиатор Геннадий Хазан.

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По его словам, на отдельных участках маршрута реактивные "Шахеды" могут развивать скорость около 350-450 км/ч и лететь на большей высоте. В то же время во время полета на значительное расстояние их скорость уменьшается, поскольку расход топлива становится критическим.

Хазан отметил, что установка дополнительных топливных баков не решает проблему полностью. Увеличение массы и аэродинамического сопротивления также заставляет дрон терять скорость, а значит, часть своего преимущества.

Особое внимание авиатор обратил на тактику запусков. Россия может отправлять в украинское воздушное пространство небольшие группы дронов с большими временными интервалами. По мнению Хазана, это позволяет не только создавать нагрузку на ПВО, но и держать гражданских в постоянном напряжении.

В то же время, эффективная борьба с "Шахедами" должна начинаться еще до их запуска. Речь идет об ударах по местам компактного хранения беспилотников, складах и пусковых площадках. Хазан подчеркнул, что уничтожение таких объектов непосредственно на территории РФ может существенно сократить возможности врага для массированных атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина работает над комплексным решением по дальнейшей мобилизации, которое должно учитывать не только потребность армии в личном составе, но и условия службы, подготовку военных и обеспечение подразделений. Об этом заявил новый министр обороны Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде.